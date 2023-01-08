Сеть туннелей Илона Маска обслуживает выставку CES 2023 в Лас-Вегасе

Шесть лет спустя после заявления Илона Маска о бурении туннелей в городах США, единственные туннели, открытые для публики, имеют длину всего 2,7 км и проходят под конференц-центром Лас-Вегаса.

Так называемая петлевая система LVCC активно используется только при проведении крупных конференций, таких как CES, крупнейшая в мире выставка электроники, которая завершается 8 января в Лас-Вегасе.

Здесь всего три станции: две наземные и одна подземная. В настоящее время туннелями можно пользоваться бесплатно, но несколько сотрудников, с которыми связались ВВС, считают вполне возможным, что в будущем придется платить комиссию.

Журналисты dpa побывали на CES 2023 и воспользовались услугами LVCC



На Западном вокзале LVCC играет музыка, и несколько рабочих в желтых флуоресцентных жилетах дают инструкции участникам CES. В туннелях работают только Тесла, пишут они.

У большинства водителей в ушах небольшие наушники, а некоторые носят кепки с надписью «Vegas Loop». Они приветливо здороваются с пассажирами и спрашивают, куда они хотят ехать.

«Я сэкономлю вам полмили пешком примерно за 30 секунд», — говорит Брайан, американский водитель, работающий в The Boring Company с июня 2022 года.

Согласно Google Maps, это расстояние между западным вокзалом LVCC и центральным вокзалом занимает около десяти минут пешком.

Брайан говорит, что его работа просто «прекрасна»: «Я встречаюсь со многими людьми и езжу на машине, которая стоит десятки тысяч долларов. Также интересно быть частью чего-то совершенно нового».

От западной станции LVCC она сначала идет вниз по склону, а затем в кольцевой туннель. Поездка, состоящая из нескольких прямых и нескольких пологих поворотов, очень короткая. Хотя Илон Маск предсказал в 2018 году, что автомобили смогут двигаться по туннелю со скоростью до 240 километров в час, но пока скорость ограничена в 57 километров в час.

Полосы света внизу и сбоку, которые снова и снова меняют цвет, придают футуристический оттенок туннелю. Он светится розовым, зеленым, синим или желтым цветом. Иногда по пути встречаются другие транспортные средства. По данным The Boring Company, эти туннели, которые были построены за год с помощью специальных буровых машин, стоят около 47 миллионов долларов.

Для водителя главное преимущество этих туннелей для Лас-Вегаса и других городов заключается в том, что можно избежать пробок на оживленных улицах.