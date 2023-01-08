Издание Al Mayadeen опубликовало материл Мохммада Аль-Джабера, который пишет, что Украина не сможет развиваться, пока Зеленский служит Западу.

Журналист напомнил, что ранее на Западе называли Украину одной из самых коррумпированных стран, а Зеленского критиковали за собственность в оффшорах.

Но после начала российской спецоперации обо всем этом забыли, Европ и США стали закачивать деньги в коррумпированную Украину.

Аль-Джабер уточняет, что Украина не сможет следовать своим интересам, пока Запад использует ее в качестве своего инструмента.