Alibaba планирует инвестировать 1 млрд долларов в Турцию
2023-01-08 14:24
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) планирует создать логистический узел в аэропорту Стамбула и дата-центр недалеко от столицы Турции.
По заявлению президента компании Майкла Эванса, инвестиции превысят 1 миллиард долларов.
Турецкая газета Sabah сообщила, что Эванс рассказал в интервью, что компания планирует инвестировать в Европу и Ближний Восток и что он рассматривает Турцию, как сильную производственную базу.
«У нас есть серьезный инвестиционный план в аэропорту Стамбула. Мы можем оценить планы электронного экспорта отсюда в Европу, на Ближний и Дальний Восток. Мы планируем инвестиции в размере более 1 миллиарда долларов», — сказал Эванс.
Trendyol, одна из самых известных платформ электронной коммерции в Турции, поддерживается Alibaba.
Опубликовано: Тарас Медведев