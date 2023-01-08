Alibaba планирует инвестировать 1 млрд долларов в Турцию

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) планирует создать логистический узел в аэропорту Стамбула и дата-центр недалеко от столицы Турции.

По заявлению президента компании Майкла Эванса, инвестиции превысят 1 миллиард долларов.

Турецкая газета Sabah сообщила, что Эванс рассказал в интервью, что компания планирует инвестировать в Европу и Ближний Восток и что он рассматривает Турцию, как сильную производственную базу.

«У нас есть серьезный инвестиционный план в аэропорту Стамбула. Мы можем оценить планы электронного экспорта отсюда в Европу, на Ближний и Дальний Восток. Мы планируем инвестиции в размере более 1 миллиарда долларов», — сказал Эванс.

Trendyol, одна из самых известных платформ электронной коммерции в Турции, поддерживается Alibaba.