Американская телеведущая Минди Робинсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» Кевина Маккарти, нового спикера Палаты представителей Конгресса США.

В своем Twitter журналистка написала, что Зеленский отмывает налоги американцев через средства от других стран по мошенническим схемам.

Робинсон также полагает, что украинский президент имеет отношение к распространению фейковых новостей.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей и выразил надежду на продолжение поддержки Украины.