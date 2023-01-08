Американская телеведущая Робинсон: Зеленский использует своего «папика» Маккарти
2023-01-08 14:27
Американская телеведущая Минди Робинсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» Кевина Маккарти, нового спикера Палаты представителей Конгресса США.
В своем Twitter журналистка написала, что Зеленский отмывает налоги американцев через средства от других стран по мошенническим схемам.
Робинсон также полагает, что украинский президент имеет отношение к распространению фейковых новостей.
Ранее Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей и выразил надежду на продолжение поддержки Украины.
Опубликовано: Светлана Репина