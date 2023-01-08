«Послушайте людей по эту сторону», — призывают мигранты в Мексике, когда Байден посещает границу

У мигрантов, которые скопились на границе Мексики и США есть послание президенту США Джо Байдену, который в воскресенье посещает техасский город Эль-Пасо, расположенный в приграничье.

«Мы надеемся, что он поможет нам, что он пропустит нас, поскольку мы очень страдаем здесь, в Мексике, — рассказал 32-летний Маркес из Венесуэлы, — Он должен слушать людей по эту сторону».

Байден намерен поднять два вопроса на встрече в резиденции президента Мексики в понедельник: противодействие наркотрафику новых синтетических наркотиков в США и миграционная политика в приграничье.

Байден намерен осуществить свой план по выдаче до 30 000 виз в год мигрантам из стран Латинской Америки, в том числе Венесуэлы и Кубы.