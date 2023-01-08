УВКБ ООН отмечает крупнейшее перемещение беженцев со времен Второй мировой войны

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, конфликт на Украине привел к крупнейшему перемещению беженцев со времен Второй мировой войны.

Согласно заявлению, масштабы и скорость беспрецедентны в истории эвакуации населения со времен Второй мировой войны.

«Более 7,9 млн человек покинули страну, еще 5,9 млн стали перемещенными лицами внутри Украины», - сообщила представитель УВКБ ООН в Германии Катарина Лумпп.

Почти 14 миллионов человек составляют более трети всего населения Украины, которое в последней переписи насчитывало 41 миллиона человек.