Израиль лишил главу МИД Палестины VIP-пропуска

В воскресенье Израиль приостановил действие VIP-пропуска, облегчающего поездки министра иностранных дел Палестины на оккупированный Западный берег.

Таким стал ответ нового правительства Израиля на попытку палестинцев привлечь еврейское государство к ответственности за оккупацию через Международный суд (МС).

Въезжая на оккупированный Израилем Западный берег из Иордании, министр иностранных дел Рияд аль-Малики был задержан на 30 минут пограничниками, которые конфисковали его VIP-пропуск, сообщил офис дипломата.

Ультраправое правительство Израиля с начала своей работы демонстрирует недружественную позицию к Палестинской автономии.

В Тель-Авиве прошли многочисленные акции протеста против такой политики нового правительства, посты в котором заняли ортодоксальные еврейские партии.