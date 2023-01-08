В Сенегале в аварии двух автобусов погибло 38 и ранено 87 человек

APS
2023-01-08 15:02

В результате столкновения двух автобусов в Сенегале 38 человек погибли и 87 получили ранения, сообщили пожарные в воскресенье.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье, в 3:15 утра по местному времени, недалеко от города Каффрин, примерно в 250 км к юго-востоку от столицы Дакара, сообщается в пресс-релизе ведомства. 

По словам пожарных, пострадавшие были доставлены в больницу Каффрин, обломки автобусов убраны, а дорога вновь открыта для движения. 

Губернатор и префект прибыли на место происшествия.

Опубликовано: Тарас Медведев







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