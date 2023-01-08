Дети Иосифа Пригожина из-за мошенников потеряли две квартиры в Москве стоимостью 200 миллионов рублей

Мать Данаи и Дмитрия Пригожиных взяла кредит, и для этого заложила недвижимость, купленную бывшим мужем для сына и дочери.

Мама Данаи и Дмитрия Пригожиных в 2019-м году обратилась в организацию, занимающуюся выдачей микрокредитов. Для того, чтобы взять деньги в долг, Елена Соколова заложила недвижимость, купленную ее бывшим мужем для детей, сообщает Космополитен.

Все деньги Елена потратила со своим бойфрендом, но при этом продолжила выплаты долга организации. Тем не менее, дети звездного продюсера всё равно лишились квартиры. Адвокат первой супруги Пригожина утверждает, что Елену обманом заставили подписать другой документ: договор о купле-продаже.

Даная возмущена комментариями о решении суда. «Легко написать, что мы лишились жилья, но до сути дела никому нет. Самое интересное, что идут суды, работают адвокаты. Судьи наше дело просто не хотят рассматривать! Настолько они продажные! Мы мошенникам заплатили почти все деньги — 95 процентов. Но жилье всё равно забрали!» - пожаловалась Даная.

Она уточнила: это случилось перед последним платежом. К этому моменту проживающие в квартирах люди почему-то были выписаны.

«По факту мошенничества заведены уголовные дела. Спасибо нашим адвокатам, они много лет идут напролом, пытаются добиться справедливости. Обидно, что грязь на мою семью льют только потому, что кто-то что-то не так понял!» —сказала дочь продюсера в интервью СтарХиту.