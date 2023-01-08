В Москве произошел взрыв на улице Ульянова, погибли три человека
2023-01-08 15:30
На одной из улиц столицы Российской Федерации произошел сильный взрыв, есть жертвы.
Российское информационное агентство РБК сообщает о взрыве в Москве. ЧП произошло на улице Дмитрия Ульянова.
В результате взрыва в жилом доме жертвами стали три человека - все они погибли на месте происшествия.
"В 14-этажном доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар в квартире на последнем этаже. Погибли три человека", — заявил источник агентства", - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира