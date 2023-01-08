В Москве произошел взрыв на улице Ульянова, погибли три человека

На одной из улиц столицы Российской Федерации произошел сильный взрыв, есть жертвы.

Российское информационное агентство РБК сообщает о взрыве в Москве. ЧП произошло на улице Дмитрия Ульянова.

В результате взрыва в жилом доме жертвами стали три человека - все они погибли на месте происшествия.

"В 14-этажном доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар в квартире на последнем этаже. Погибли три человека", — заявил источник агентства", - пишет РБК.