Премьер Японии Кисида: Европа оказалась в ужасном положении из-за зависимости от российских энергоресурсов
2023-01-08 16:30
Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что Европа находится в ужасном положении из-за зависимости от российских энергоресурсов.
По его словам, Европа десятилетиями планировала жизнь и производство с учетом дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из РФ.
Однако ситуация в корне изменилась после начала российской спецоперации на Украине.
По мнению Кисиды, Россия использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления. Он отметил, что Япония находится в аналогичном положении из-за зависимости от импорта из стран Ближнего Востока.
Опубликовано: Светлана Репина