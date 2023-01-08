Премьер Японии Кисида: Европа оказалась в ужасном положении из-за зависимости от российских энергоресурсов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что Европа находится в ужасном положении из-за зависимости от российских энергоресурсов.

По его словам, Европа десятилетиями планировала жизнь и производство с учетом дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из РФ.

Однако ситуация в корне изменилась после начала российской спецоперации на Украине.

По мнению Кисиды, Россия использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления. Он отметил, что Япония находится в аналогичном положении из-за зависимости от импорта из стран Ближнего Востока.