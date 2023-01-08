Американский экономист Вольф: Байден и Зеленский игнорируют огромные потери

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Джо Байден и Владимир Зеленский не признают огромных потерь.

Он напомнил, что новый спикер Палаты представителей США Маккарти заявил, что страна будет помогать Украине, сколько потребуется.

Вольф отмечает, что никто из них не осознает, какие потери приносит такая борьба, но при этом каждый обвиняет других.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что поставки оружия на Украину являются путем к миру.