В Иране четверо активистов приговорены к тюремному заключению за подстрекательство к забастовке

Четверо иранцев были приговорены к тюремному заключению на срок от одного до 10 лет за подстрекательство к блокировкам во время протестного движения.

Впервые суд вынес обвинительный приговор за подстрекательство к забастовке во время протестов.

5 декабря активисты в социальных сетях призвали к трехдневной забастовке в поддержку протеста.

После этого обращения четыре человека были приговорены в первой инстанции к тюремному заключению «за подстрекательство водителей к забастовке в декабре» в провинции Хормозган, сообщил глава судебной власти провинции Моджтаба Гахрамани.