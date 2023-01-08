Венгрия не верит в независимость Евросоюза от российского газа
2023-01-08 16:33
Глава Минэнерго Венгрии Чаба Лантош заявил, что в ближайшие два года Евросоюз не сможет полностью преодолеть зависимость от российского газа.
По его словам, дефицит газа в ЕС достигнет 30 млрд кубометров. Он также отметил, что европейские страны, имеющие выход к морю, строят 25 больших терминалов для СПГ.
Ожидается, что сжиженный природный газ со временем заменит российский газ, поступающий по «Турецкому потоку».
Лантош сказал, что о независимости от российского газа можно будет говорить только после того, как терминалы для СПГ будут полностью готовы.
Опубликовано: Светлана Репина