Венгрия не верит в независимость Евросоюза от российского газа

Глава Минэнерго Венгрии Чаба Лантош заявил, что в ближайшие два года Евросоюз не сможет полностью преодолеть зависимость от российского газа.

По его словам, дефицит газа в ЕС достигнет 30 млрд кубометров. Он также отметил, что европейские страны, имеющие выход к морю, строят 25 больших терминалов для СПГ.

Ожидается, что сжиженный природный газ со временем заменит российский газ, поступающий по «Турецкому потоку».

Лантош сказал, что о независимости от российского газа можно будет говорить только после того, как терминалы для СПГ будут полностью готовы.