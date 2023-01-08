Daily Mail: принц Уильям считает, что психотерапевт «промыл мозги» его брату принцу Гарри

Издание Daily Mail сообщает, что принц Уильям подозревает психотерапевта принца Гарри в том, что тот «промыл мозги» его брату.

В книге «Запасной» принц Гарри рассказывает, что принц Уильям считал его нездоровым и неразумным за то, что он решил отказаться от королевских обязанностей.

Принц Уильям беспокоился из-за психотерапевта брата и предлагал сходить вместе с ним на один из сеансов.

Принц Гарри также пишет, что между ним и братом всегда были соперничество и бесконечная борьба.