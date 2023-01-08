Минобороны РФ: Войска России уничтожили 600 бойцов ВСУ в качестве возмездия за удар по Макеевке

Российские войска провели операцию по возмездию за удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке.

Вооруженные силы Украины в Новогоднюю ночь нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские солдаты.

В результате попадания ракеты из РСЗО HIMARS погибли около 100 российских солдат. В Минобороны России сообщили о проведении операции по возмездию

Российское оборонное ведомство сообщило о том, что российские удары привели к гибели 600 бойцов украинской армии.

"Минобороны России сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где располагались украинские военные. В одном из них находились более 700 военных, в другом — свыше 600. В Минобороны заявили, что в результате удара погибли более 600 украинских военных", - пишет РБК.