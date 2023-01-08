Визит немецких парламентариев на Тайвань раздражает Китай

Делегация немецких парламентариев объявила, что посетит Тайвань в воскресенье, 8 января, в преддверии визита министров, запланированного на этот год, инициативы, которая может усилить напряженность в отношениях с Китаем.

Йоханнес Фогель из либеральной партии, член коалиции канцлера Олафа Шольца, опубликовал в Твиттере фотографию, где он со своей коллегой Мари-Агнес Штрак-Циммерманн находится на борту «самолета на Тайвань».

Депутаты намерены «продемонстрировать солидарность с народом Тайваня этой поездкой», заявила в четверг AFP председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.