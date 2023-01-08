Раскол НАТО проявляется в отношениях между Германией и Польшей

Некоторые члены НАТО, в том числе Германия, похоже, хотят, как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки, сообщает dpa.

Польша, с другой стороны, хочет ослабить Москву в долгосрочной перспективе, по мнению ее политиков — Россия должна «сильно проиграть».

Это одна из тех фраз, которые типичны для ведущих польских политиков.

«В этой войне, спровоцированной Россией, может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на встрече так называемого Люблинского парламента.

В ноябре премьер-министр Польши встретился там со своими украинскими и литовскими коллегами.

Это заявление является частью репертуара польских правительственных чиновников, как и признание того, что Россия должна «проиграть» войну или даже «проиграть ее серьезно», как резюмирует позицию всего политического класса в Варшаве либеральный публицист Ярослав Куиш.