Daily Mail: король Карл III и Камилла предлагали Кейт Миддлтон изменить свое имя

Издание Daily Mail сообщает, что король Карл III и Камилла хотели, чтобы жена принца Уильяма Кейт Миддлтон изменила свое имя.

Об этом пишет в своей книге «Запасной» принц Гарри. По его словам, король и королева-консорт были недовольны, что в их семье слишком много имен начинаются с буквы «С».

Это могло создать путаницу в монограммах, поскольку «Charles» и «Camilla» пишутся именно с этой буквой.

Поэтому они предложили Кейт Миддлтон писать и произносить ее имя с буквой «K», а не «C» — «Katherine» вместо «Catherine».