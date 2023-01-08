Daily Mail: король Карл III и Камилла предлагали Кейт Миддлтон изменить свое имя
2023-01-08 17:35
Издание Daily Mail сообщает, что король Карл III и Камилла хотели, чтобы жена принца Уильяма Кейт Миддлтон изменила свое имя.
Об этом пишет в своей книге «Запасной» принц Гарри. По его словам, король и королева-консорт были недовольны, что в их семье слишком много имен начинаются с буквы «С».
Это могло создать путаницу в монограммах, поскольку «Charles» и «Camilla» пишутся именно с этой буквой.
Поэтому они предложили Кейт Миддлтон писать и произносить ее имя с буквой «K», а не «C» — «Katherine» вместо «Catherine».
Опубликовано: Светлана Репина