В северной Индии проводится эвакуация населения из домов, которые начали трескаться

Власти гималайского города Джошиматх, расположенного на севере Индии, эвакуировали жителей в воскресенье (8 января) после того, как в сотнях зданий появились трещины.

Причиной трещин и разрушения домов стала усадка грунта.

Местные жители коммуны штата Уттаракханд приписывают это строительству дорог и туннелей для гидроэлектростанции в их регионе.

На сегодняшний день речь идет об отселении не менее 500 домов.