В северной Индии проводится эвакуация населения из домов, которые начали трескаться
2023-01-08 17:44
Власти гималайского города Джошиматх, расположенного на севере Индии, эвакуировали жителей в воскресенье (8 января) после того, как в сотнях зданий появились трещины.
Причиной трещин и разрушения домов стала усадка грунта.
Местные жители коммуны штата Уттаракханд приписывают это строительству дорог и туннелей для гидроэлектростанции в их регионе.
На сегодняшний день речь идет об отселении не менее 500 домов.
Опубликовано: Тарас Медведев