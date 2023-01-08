Глава МВД Германии опасается возвращения на улицы исламистского террора

федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер предупредила о сохраняющейся угрозе исламистского террора.

«Германия по-прежнему находится в непосредственной близости от исламистских террористических организаций», — заявил Фаезер в воскресенье.

Еще одной серьезной опасностью являются отдельные преступники, мотивированные исламистами.

«Поэтому наши органы безопасности ожидают подготовки к нападению в любое время», — сказала министр.

С 2000 года органы безопасности предотвратили 21 нападение исламистов.

Эксперт по терроризму Питер Нойманн рассказал в кулуарах выездного заседания государственной группы ХСС: «Эта угроза возникла менее чем шесть или семь лет назад, но она все еще существует. Об этом нельзя забывать».

В воскресенье вечером в Кастроп-Рауксел следователи по борьбе с терроризмом арестовали 32-летнего иранца, который, как утверждается, готовил теракт.

Мужчина подозревается в приобретении цианида и рицина для этой цели, заявили прокурор Дюссельдорфа. Он был взят под стражу вместе с другим членом группы.

