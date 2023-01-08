НАТО отклонило просьбу Сербии о размещении войск в Косово
2023-01-08 17:58
Миссия НАТО в Косово, KFOR, отклонила запрос правительства Сербии направить в Косово до 1000 полицейских и военнослужащих.
После столкновений между сербами и косовскими властями президент Александр Вучич направил в НАТО запрос на оказание косовским сербам помощи в рамках обеспечения их безопасности.
Миссия НАТО ответила отказом на запрос Белграда.
Напомним, что в декабре косовские сербы устроили протест из-за ареста бывшего полицейского серба по национальности косовскими властями.
Сербы заблокировали дороги на выезд из Косово в сторону Сербии. Александр Вучич отдал приказ направить к границе армию и полицию.
Опубликовано: Тарас Медведев