НАТО отклонило просьбу Сербии о размещении войск в Косово

Миссия НАТО в Косово, KFOR, отклонила запрос правительства Сербии направить в Косово до 1000 полицейских и военнослужащих.

После столкновений между сербами и косовскими властями президент Александр Вучич направил в НАТО запрос на оказание косовским сербам помощи в рамках обеспечения их безопасности.

Миссия НАТО ответила отказом на запрос Белграда.

Напомним, что в декабре косовские сербы устроили протест из-за ареста бывшего полицейского серба по национальности косовскими властями.

Сербы заблокировали дороги на выезд из Косово в сторону Сербии. Александр Вучич отдал приказ направить к границе армию и полицию.