Макрон опасается беспорядков после объявления о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник должна представить подробности реформы пенсионной системы. Скорее всего, пенсионный возраст будет повышен до 64 или 65 лет с нынешних 62 лет.

В настоящее время во Франции один из самых низких пенсионных возрастов среди промышленно развитых стран мира. На пенсии государство тратит почти 14% ВВП.

Проведение реформы через парламент будет непростым. Макрону не хватает необходимого большинства, и ему придется набрать голоса нескольких десятков депутатов-консерваторов. Он также мог бы воспользоваться своим конституционным правом в обход парламентского пути, что привело бы в ярость оппозицию и еще больше разозлило бы общественное мнение.

Пенсионная реформа во Франции — больной вопрос, особенно сейчас, когда социальное недовольство растет вместе с ростом стоимости жизни. Она сталкивается с сильным противодействием со стороны профсоюзов и общества. В стране были большие протесты при попытках ввести его в 2020 году. Однако правительство утверждает, что необходимо обеспечить стабильность системы в ближайшие годы.

О реформе должны были объявить еще месяц назад, но Макрон отложил ее презентацию до января. Он объяснил это необходимостью обсудить предлагаемые изменения с новыми лидерами оппозиционных партий — "зеленых" и республиканцев.