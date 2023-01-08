В Берлине подростки нарисовали свастику и подожгли ее

В районе Оберкремере двое подростков и трое взрослых нарисовали на улице перевернутую свастику размером два на два метра и подожгли ее.

Как сообщила в воскресенье полиция Берлина, сигнал о правонарушении был получен рано утром в воскресенье.

Полиции удалось выйти на правонарушителей. Это была группа из пяти человек у которых при обыске обнаружили канистру с бензином.

По данным полиции, в группу входили двое 16-летних подростков, 19-летний, 20-летний и 47-летний мужчины. По факту было возбуждено уголовное дело.