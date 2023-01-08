Швеция присоединяется к европейской системе ПВО

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что было принято решение о присоединении к европейской системе противовоздушной обороны.

По заявлению Кристерссона, договоренность об этом была достигнута на переговорах в рамках консультаций с НАТО еще в прошлом году.

Премьер сообщил, что Швеция присоединится к инициативе «Европейский небесный щит», которую приняли 15 стран Европы.

Швеция стремится внести свой вклад в НАТО, предоставив соседям по ЕС новые возможности, в том числе свои средства ВВС и ПВО.