В Нидерландах защитники животных ворвались в ресторан и потребовали убрать из меню фуа-гра

Голландская полиция задержала семерых защитников животных, которые ворвались в ресторан в Утрехте. Активисты требовали убрать из меню фуа-гра.

"2023-й - хороший год, чтобы поставить жизнь животных выше прибыли", — заявили они.

Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря в Bistronom Des Arts в Утрехте. Группа из десяти активистов ворвалась внутрь и заявила, что не покинет помещение, пока из меню не уберут фуа-гра. Некоторые защитники животных приковали себя к элементам внутри ресторана.

На место была вызвана полиция. Примерно через два часа после начала акции правоохранители начали выводить активистов, но сначала их нужно было освободить от цепей. По данным местных СМИ, чуть более чем через полчаса ресторан был пуст.

По данным полиции, шесть человек были задержаны. Седьмого активиста задержали за то, что он отказался предъявить документ, удостоверяющий личность.

Фуа-гра - французское блюдо, приготовленное из жирной печени перекормленных гусей и уток. В листовках активистов говорилось, что птиц "избивали так, что их печень увеличилась в десять раз по сравнению с нормальным размером".

В Нидерландах производство фуа-гра запрещено, но продавать блюдо все же можно.