В Ирландии из-за нехватки жилья беженцев из Украины разместили на стадионе

В Ирландии не хватает жилья для беженцев из Украины. По этой причине группу беженцев временно разместили на крупнейшем стадионе страны, а правительство призывает украинцев пока воздержаться от приезда в Ирландию.

Вечером в субботу, 7 января стало известно, что 140 украинских беженцев временно разместили в приспособленных помещениях на стадионе Croke Park в Дублине, который используется для гэльских видов спорта.

Они останутся там до 18 января, за это время правительство постарается найти им постоянное место жительства. Однако в воскресенье Министерство интеграции признало, что не может подтвердить, куда они будут переведены после этой даты.

Ирландия уже несколько лет борется с серьезной нехваткой жилья, и наплыв беженцев усугубил эту проблему.

Согласно государственной статистике, на 5 января в этой стране было обеспечено жильем 73490 беженцев, то есть в 10 раз больше, чем годом ранее (7250 человек), из них почти 54400 беженцев прибыли из Украины. В 2022 году беженцы были временно размещены, в том числе, в на стадионе в Дублине - Aviva Stadium, в аэропорту ирландской столицы и в бывших военных казармах.

Из-за отсутствия жилья ирландское министерство призвало украинцев воздержаться от приезда и планировать приезд в Ирландию в ближайшие недели.