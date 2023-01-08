Турция поставила Украине очередную партию бронетранспортеров Kirpi

Турция передала Украине дополнительные единицы военной техники. Бронетехника уже выехала на украинские дороги, а именно 42 бронетранспортера BMC Kirpi (с турецкого - ёж), сообщает "Интерфакс-Украина".

В августе украинские СМИ сообщили, что Турция поставила ВСУ первые 50 бронемашин BMC Kirpi. Депутат Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал тогда в Telegram, что украинскую армию ждут еще 150 подобных машин машин.

В начале января через румынскую станцию ​​под Черновцами прошел поезд еще с 42 "ежами". Это означает, что с февраля прошлого года Турция поставила Украине не менее 92 БТРов этого типа.

БТР Kirpi имеют однокорпусную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна, мягкие сиденья, пулемет с ручным управлением и вращением на 360 градусов, а также систему пожаротушения. Они способны вместить 13 человек. Кроме того, стоит отметить, что они защищены от действия мин.