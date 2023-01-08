Сторонники бывшего президента Бразилии штурмуют правительственные здания

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару штурмуют правительственные здания в столице Бразилиа.

Как сообщают местные СМИ в воскресенье, 8 января, атакам подвепглись Конгресс и президентский дворец.

Толпа сторонников Болсонару прорвала кордоны силовиков и ворвалась в здания министерств, Конгресса и на парковку президентского дворца.

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в настоящее время находится в штате Сан-Паулу.