Сторонники бывшего президента Бразилии штурмуют правительственные здания
2023-01-08 23:15
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару штурмуют правительственные здания в столице Бразилиа.
Как сообщают местные СМИ в воскресенье, 8 января, атакам подвепглись Конгресс и президентский дворец.
Толпа сторонников Болсонару прорвала кордоны силовиков и ворвалась в здания министерств, Конгресса и на парковку президентского дворца.
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в настоящее время находится в штате Сан-Паулу.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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