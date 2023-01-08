После циклонов более 540 тыс домохозяйств и предприятий Калифорнии остались без электричества

В результате ливней и сильного ветра, прошедших над Калифорнией в воскресенье, 8 января, более 540 тысяч домохозяйств, предприятий в этом штате остались без электричества, сообщает NBC News.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), западное побережье США "остается мишенью неумолимого парада циклонов", которые будут усиливаться над Тихим океаном по мере продвижения вглубь суши.

NWS предупредила о новой волне проливных дождей, которые уже насытили почву. Резкое повышение уровня рек создаст опасность паводков с оползнями. Порывистый ветер может повалить деревья и оборвать линии электропередач.

Следующий сильный дождь ожидается в понедельник. NWS выпустило предупреждение о наводнении в северной и центральной Калифорнии. К среде в районе Сакраменто может выпасть от 15 до 30 см осадков.