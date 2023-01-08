Переворот в Бразилии: Сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и дворец президента

В воскресенье, 8 января, в Бразилиа, столице Бразилии, несколько сотен человек штурмовали штаб-квартиру Национального конгресса, дворец Планалто (резиденция президента) и Федеральный верховный суд.

Протестующие являются сторонниками бывшего лидера Жаира Болсонару, проигравшего выборы в октябре прошлого года.

Сотни людей ворвались в штаб-квартиру Национального конгресса в Бразилиа. Сторонники Жаира Болсонару требуют военного вмешательства для свержения президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пришедшего к власти 1 января.

Здание Национального Конгресса было пустым. По данным BBC, полиция применила слезоточивый газ, и произошли столкновения. Несколько представителей СМИ, присутствовавших на месте происшествия, также якобы подверглись нападению.

"Помимо полиции Конгресса, в операции участвуют также силы безопасности Федерального округа. Я решительно осуждаю эти антидемократические действия, которые должны быть срочно пресечены законом", — заявил спикер Федерального сената Родриго Пачеко в Twitter.

Он добавил, что разговаривал с губернатором Федерального округа Ибанеисом Роча, который сказал ему, что "сосредоточивает усилия всего полицейского аппарата, чтобы взять ситуацию под контроль".

Губернатор уволил министра общественной безопасности Федерального округа Андерсона Торреса. Торрес утверждал, что демонстранты будут сурово наказаны.