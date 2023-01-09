Полиция Бразилии расстреляла толпу протестующих в столице страны

Силовики в Бразилии применили спецсредства против толпы протестующих. Есть раненые.

Очередные выборы президента Бразилии, на которых победил Лула да Силва, привели к многотысячным акциям протеста, особенно в столице страны.

Так, силовики применили против недовольных резиновые пули, а также слезоточивый газ. Толпа людей ворвалась в здание Конгресса страны, но полиция затем их выбила оттуда.

"Силовики постепенно, с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, берут верх над протестующими в столице Бразилии", - сообщают СМИ.