Agencia Brasil: Полиция с вертолетов сбрасывает бомбы с газом и световые гранаты на протестующих

В Бразилии начались многотысячные беспорядки, которые привели к прямым боям с полицией.

В ходе начавшихся после выборов президента беспорядков в Бразилии полиция была вынуждена применить против недовольных спецсредства.

Так, сообщат информационное агентство Agencia Brasil, силовики с вертолета сбрасывали на протестующих бомбы со слезоточивым газом.

Также сообщается об использовании резиновых пуль и светошумовых гранат.

"Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом", - говорится в сообщении.