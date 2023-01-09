Agencia Brasil: Полиция с вертолетов сбрасывает бомбы с газом и световые гранаты на протестующих
2023-01-09 03:24
В Бразилии начались многотысячные беспорядки, которые привели к прямым боям с полицией.
В ходе начавшихся после выборов президента беспорядков в Бразилии полиция была вынуждена применить против недовольных спецсредства.
Так, сообщат информационное агентство Agencia Brasil, силовики с вертолета сбрасывали на протестующих бомбы со слезоточивым газом.
Также сообщается об использовании резиновых пуль и светошумовых гранат.
"Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира