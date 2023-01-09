Жозеп Боррель осудил захват правительственных зданий протестующими в Бразилии

В Бразилии начались акции протеста после вступления в должность президента Лула да Силвы.

Протестующие в столице Бразилии захватили здание Конгресса, а также резиденцию президента. Полиция применила против них светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

На происходящее в Бразилии отреагировали в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил действия протестующих и сравнил их с оккупацией.

"Евросоюз считает захват правительственных зданий нелегально оккупацией и поддерживает президента да Силву", - заявил Боррель.

Также стало известно, что уде более 300 человек были арестованы, а полиция все-таки выбила недовольных из захваченных государственных зданий.