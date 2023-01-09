Жозеп Боррель осудил захват правительственных зданий протестующими в Бразилии
2023-01-09 03:28
В Бразилии начались акции протеста после вступления в должность президента Лула да Силвы.
Протестующие в столице Бразилии захватили здание Конгресса, а также резиденцию президента. Полиция применила против них светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.
На происходящее в Бразилии отреагировали в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил действия протестующих и сравнил их с оккупацией.
"Евросоюз считает захват правительственных зданий нелегально оккупацией и поддерживает президента да Силву", - заявил Боррель.
Также стало известно, что уде более 300 человек были арестованы, а полиция все-таки выбила недовольных из захваченных государственных зданий.
Опубликовано: Николай Скира