Зеленский заявил о тяжелых потерях ВСУ в боях за Бахмут и Соледар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ведут тяжелые бои с войсками РФ.

По словам Владимира Зеленского, обстановка в боях за Бахмут и Соледар для Вооруженных сил Украины сейчас крайне тяжелая.

Президент Украины заявил, что сейчас украинские подразделения ведут кровопролитные бои с российской армией в этих населенных пунктах.

"Самые кровопролитные бои идут возле Бахмута и Соледара. Ситуация очень тяжёлая, но оба города держатся", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что в эти районе переброшены свежие части для оказания помощи войскам, которые уже связаны боями.

Напомним, что ранее посол Украины в Великобритании заявил, что ВСУ несут огромные потери в боях с армией России.