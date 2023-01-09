Зеленский: ВСУ несут огромные потери под Бахмутом и Соледаром
2023-01-09 03:37
Президент Украины рассказал о кровопролитных боях за города Бахмут и Соледар.
Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в кровопролитных боях за населенные пункты Соледар и Бахмут. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, для оказания помощи частям в этих городах, туда были переброшены подкрепления.
"Самые кровопролитные бои идут возле Бахмута и Соледара. Ситуация очень тяжёлая, но оба города держатся", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее советник Зеленского Алексей Арестович сообщил о частичном окружении Соледара войсками РФ.
Опубликовано: Николай Скира