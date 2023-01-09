Зеленский сообщил, что ВСУ отправили подкрепления в Соледар и Бахумут, где идут тяжелые бои

Украинское командование приняло решение отправить свежие части в бои за Бахмут и Соледар.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои за города Соледар и Бахмут.

По его словам, командованием было принято решение перебросить подкрепления в эти районы.

"Ситуация очень тяжёлая, но оба города держатся. Туда перебросили дополнительные силы", - заявил Зеленский.