Зеленский сообщил, что ВСУ отправили подкрепления в Соледар и Бахумут, где идут тяжелые бои

APS
2023-01-09 03:40

Украинское командование приняло решение отправить свежие части в бои за Бахмут и Соледар.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои за города Соледар и Бахмут.

По его словам, командованием было принято решение перебросить подкрепления в эти районы.

"Ситуация очень тяжёлая, но оба города держатся. Туда перебросили дополнительные силы", - заявил Зеленский.

Опубликовано: Николай Скира







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