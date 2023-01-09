Генерал Гурулев: США могут отправить в Украину ядерное оружие

Российский генерал Гурулев сообщил о риске появления у Украины ядерного оружия.

Член комитета по обороне Государственной думы Российской Федерации генерал Гурулев рассказал о рисках ситуации на территории Украины.

По словам Гурулева, Соединенные Штаты Америки могут передать Украине ядерное оружие и обучить солдат ВСУ его использованию. Гурулев также добавил, что Россия должна быть готова к такому развитию событий.

"Россия должна быть готова к тому, что США может предоставить ядерное оружие Украине и научить солдат ВСУ им пользоваться", - заявил он.