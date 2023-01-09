Генерал Гурулев заявил о риске появления у Украины ядерного оружия

Вашингтон может передать Киеву ядерное оружие и научить солдат им пользоваться, считают в Госдуме.

Российский депутат и член комитета по обороне Государственной думе Российской Федерации генерал Гурулев высказался о рисках ситуации в Украине.

По его словам, у Киева может появиться ядерное оружие, переданное Вашингтоном. Также отмечается, что США могут обучить ВСУ использовать его.

"Россия должна быть готова к тому, что США может предоставить ядерное оружие Украине и научить солдат ВСУ им пользоваться", - отметил Гурулев.