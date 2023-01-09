Guardian: президент Зеленский достиг легендарного статуса в Голливуде
Бывший актер и комик, а ныне президент Украины смог достигнуть легендарного статуса в Голливуде.
Президент Украины Владимир Зеленский стал знаковой фигурой в Голливуде после встреч с популярными американскими актерами, написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.
"Владимир Зеленский смог привлечь внимание мировой общественности к теме Украины через Голливуд, после того, как внимание средств массовой информации начал угасать", - говорится в публикации.
В статье Кошив цитирует мнение президента Ассоциации голивудстких критиков Никки Флауэр.
"Путь Владимира Зеленского в США было настоящим искусством и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом. Я думаю он нашел отклик у многих знаменитостей", - поделилась мнением Флауэр.
Подводя итого статьи автор пришла к выводу, что "президент Украины достиг почти легендарного статуса в Голливуде.
Опубликовано: Максим Алексеев