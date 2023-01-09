Государственная школа в США подала в суд на соцсети из-за атак на психическое здоровье детей
Чиновники государственной школы в Сиэтле, США, подали жалобу на социальные сети Facebook и TikTok, обвинив их в «атаках» на психическое здоровье юной аудитории.
Эта жалоба касается Facebook и Instagram, которые являются частью группы Meta, а также Snapchat, Youtube, TikTok и Google.
Должностные лица государственных школ в этом городе, расположенном в штате Вашингтон, объясняют свои действия тем, что хотят «привлечь социальные сети к ответственности за вред, который они причинили социальному, эмоциональному и психическому здоровью учеников», говорится в пресс-релизе.
«Рост числа самоубийств, попыток самоубийства и обращений в отделения неотложной помощи, связанных с психическим здоровьем, не случаен. (…) Этот кризис усугублялся еще до пандемии, и исследования показали, что социальные сети играют важную роль в появлении проблем с психическим здоровьем у молодых людей», — говорится в документе.
Гигантов обвинили в создании кризиса с помощью психологических и нейрофизиологических инструментов, которые вызывают зависимость от социальных сетей.
Налогоплательщики не должны нести бремя кризиса психического здоровья детей, который создали компании, работающие в социальных сетях, отметили истцы и призвали компании заняться решением проблемы.
Опубликовано: Тарас Медведев