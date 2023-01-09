Мировые лидеры осудили попытку госпереворота в Бразилии

Лидеры со всего мира вечером в воскресенье, 8 января, после вторжения сотен сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд в Бразилиа, осудили действия политических вандалов.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил «абсолютное осуждение».

«Полная поддержка президента Лулы да Силвы, демократически избранного миллионами бразильцев после честных и свободных выборов», — написал европейский чиновник в Twitter.

«Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима», — написал в Twitter советник Белого дома Джейк Салливан.

Американский президент назвал насилие болеронистов в Бразилии «скандальным».

«Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и воля бразильского народа не должна быть подорвана», — написал Джо Байден в Twitter.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил «консервативный переворот в Бразилии».

Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил «категорически насилие со стороны неофашистских группировок Болсонару», стремящихся свергнуть президента Лулу.