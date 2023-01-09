Перед посольством Франции в Иране прошел митинг против карикатур на Али Хаменеи

Несколько десятков иранцев собрались в воскресенье, 8 января, перед посольством Франции в Тегеране, где они сожгли французские флаги в знак протеста против карикатур на верховного лидера Исламской Республики.

Напомним, что серия карикатур на аятоллу Хаменеи были опубликованны во французском сатирическом издании Charlie Hebdo.

Собравшиеся в центре Тегерана демонстранты, в основном студенты шиитских семинарий и женщины в чадрах, держали в руках иранские флаги, портреты Хаменеи и плакаты с осуждением сатирической газеты.

«О Франция, откажись от своей враждебности!», и «Позор Франции», - скандировали демонстранты, сжигавшие французские флаги.

Иран официально осудил «оскорбительные и непристойные» карикатуры, появившиеся в специальном выпуске в годовщину нападения в 2015 году на помещение редакции Charlie Hebdo в Париже.