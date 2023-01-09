Губернатор Техаса обвинил Байдена в провальной миграционной политике
Губернатор Техаса Грег Эбботт холодно встретил президента США Байдена в аэропорту приграничного города, сообщают источники.
Республиканец вручил Байдену письмо, в котором выдвинул серьезные обвинения в адрес правительства. Визит опоздал на два года, «неудача» Байдена стала причиной «хаоса» на границе.
В последнее время Эль-Пасо стал центром миграции в США – в декабре ситуация резко ухудшилась.
Сразу после встречи высокого гостя Эббот обнародовал письмо, которое он передал Байдену.
«Их политика открытых границ воодушевила картели, которые разбогатели на торговле смертоносным фентанилом и даже людьми», — говорится в нем.
США пережили «худшую нелегальную иммиграцию» в истории страны. Техасцы заплатят за это особенно высокую цену.
По словам Эбботта, в Эль-Пасо лагеря мигрантов были специально расчищены для визита Байдена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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