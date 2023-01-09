Губернатор Техаса обвинил Байдена в провальной миграционной политике

APS
2023-01-09 07:05

Губернатор Техаса Грег Эбботт холодно встретил президента США Байдена в аэропорту приграничного города, сообщают источники.

Республиканец вручил Байдену письмо, в котором выдвинул серьезные обвинения в адрес правительства. Визит опоздал на два года, «неудача» Байдена стала причиной «хаоса» на границе. 

В последнее время Эль-Пасо стал центром миграции в США – в декабре ситуация резко ухудшилась.

Сразу после встречи высокого гостя Эббот обнародовал письмо, которое он передал Байдену. 

«Их политика открытых границ воодушевила картели, которые разбогатели на торговле смертоносным фентанилом и даже людьми», — говорится в нем. 

США пережили «худшую нелегальную иммиграцию» в истории страны. Техасцы заплатят за это особенно высокую цену. 

По словам Эбботта, в Эль-Пасо лагеря мигрантов были специально расчищены для визита Байдена.

Опубликовано: Тарас Медведев







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