Губернатор Техаса обвинил Байдена в провальной миграционной политике

Губернатор Техаса Грег Эбботт холодно встретил президента США Байдена в аэропорту приграничного города, сообщают источники.

Республиканец вручил Байдену письмо, в котором выдвинул серьезные обвинения в адрес правительства. Визит опоздал на два года, «неудача» Байдена стала причиной «хаоса» на границе.

В последнее время Эль-Пасо стал центром миграции в США – в декабре ситуация резко ухудшилась.

Сразу после встречи высокого гостя Эббот обнародовал письмо, которое он передал Байдену.

«Их политика открытых границ воодушевила картели, которые разбогатели на торговле смертоносным фентанилом и даже людьми», — говорится в нем.

США пережили «худшую нелегальную иммиграцию» в истории страны. Техасцы заплатят за это особенно высокую цену.

По словам Эбботта, в Эль-Пасо лагеря мигрантов были специально расчищены для визита Байдена.