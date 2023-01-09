Премьер-министр Японии Кисида посещает Европу и США
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник отправился в недельную поездку по Европе и США.
Визит во Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США проводится в рамках подготовки к саммиту G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, родном городе Кисиды.
Посещаемые страны входят в число тех, с которыми Япония активизировала свое сотрудничество в области безопасности.
Встреча Кисиды с президентом США Джо Байденом в пятницу, которая завершит его поездку, станет его первым визитом в США с момента вступления в должность в октябре 2021 года.
При Кисиде Япония внесла исторические изменения в свою политику безопасности и намерена значительно увеличить свои расходы на оборону.
Оборонный бюджет должен составить два процента от объема производства страны вместо прежнего одного процента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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