Климатические активисты в Люцерате забросали полицейских камнями

После встречи и концерта в поселке Люцерат на угольном карьере Гарцвайлер в воскресенье произошли столкновения с полицией.

Полиция Аахена сообщила в Твиттере, что на месте проведения мероприятия силовиков и полицейских забросали камнями. Имел место материальный ущерб и имущественные преступления. Один человек взят под стражу.

Министр экономики и защиты климата Северного Рейна-Вестфалии Мона Нойбаур заявила Немецкому агентству печати, что не может принять насилие как средство выбора для достижения собственных целей.

«Любой, кто угрожает экстренным службам и причиняет им вред, переходит черту», — сказала зеленый политик.

Насилие всегда является худшим из всех решений, отметила министр и попросила активистов «вести себя мирно и не закручивать винт эскалации конфликта».