Климатические активисты в Люцерате забросали полицейских камнями
После встречи и концерта в поселке Люцерат на угольном карьере Гарцвайлер в воскресенье произошли столкновения с полицией.
Полиция Аахена сообщила в Твиттере, что на месте проведения мероприятия силовиков и полицейских забросали камнями. Имел место материальный ущерб и имущественные преступления. Один человек взят под стражу.
Министр экономики и защиты климата Северного Рейна-Вестфалии Мона Нойбаур заявила Немецкому агентству печати, что не может принять насилие как средство выбора для достижения собственных целей.
«Любой, кто угрожает экстренным службам и причиняет им вред, переходит черту», — сказала зеленый политик.
Насилие всегда является худшим из всех решений, отметила министр и попросила активистов «вести себя мирно и не закручивать винт эскалации конфликта».
Опубликовано: Тарас Медведев
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