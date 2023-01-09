Довлатова накинулась на Смольянинова, который желает, чтобы от России остался радиоактивный пепел

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова накинулась на актера Артура Смольянинова, у которого в Росии остались дети. Тот заявляет о желании, чтобы от его родного государства остался только "радиоактивный пепел".

Алле Довлатовой было сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать поступок актера Артура Смольянинова, который заявил, что желает вместо России видеть "радиоактивный пепел".

Радиоведущая заявила, что понять артиста невозможно, так как РФ - то место, где он родился и рос.

Кроме того, в родном государстве у актера остались дети.