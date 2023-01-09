Иранцы, которые намеревались совершить теракт живут в Германии уже 7 лет
После ареста двух братьев-иранцев в Рурской области органы безопасности выясняют, насколько конкретными были их планы террористической атаки с применением яда, мотивированной исламистами.
По данным прокуратуры Дюссельдорф, двое мужчин в возрасте 32 и 25 лет пытались достать токсины цианид и рицин, чтобы убить «неустановленное количество людей».
Но, во время обыска в квартире 32-летнего мужчины в Кастроп-Рауксель в воскресенье вечером яд не был обнаружен.
В отношении двух братьев был выдан ордер на арест. Генпрокурор усматривает подозрение в подготовке тяжкого акта насилия, представляющего опасность для государства и в сговоре с целью совершения преступления, а именно убийства.
Первоначально подозрение было направлено против старшего брата. Его младший родственник во время операции в воскресенье вечером находился в своей квартире.
Задержанный иранец 32-летний является сторонником суннитской исламистской террористической группировки. Утверждается, что он не действовал от имени иранских государственных властей. Его 25-летний брат так же был на учете в полиции по причинам, не связанным с исламистским терроризмом. Сообщается, что иранцы находятся в Германии с 2015 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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