У Лолиты, попавшей в санкционный список Украины, нет паспорта незалежнай

Певица Лолита Милявская утверждает, что она гражданка РФ, а паспорта Украины у нее нет. Тем не менее, двойное гражданство у артистки имеется.

Лолита Милявская, попавшая в санкционный список Украины, утверждает, что паспорта этой страны у нее нет.

Лолита - гражданка России и Израиля. Израильский паспорт артистка получила по месту захоронения отца, которого выгнали из Украины в 1978 году.

По какой причине украинские власти приписывают Милявской гражданство "незалежнай", остается под вопросом.