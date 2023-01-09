У Лолиты, попавшей в санкционный список Украины, нет паспорта незалежнай
2023-01-09 08:42
Певица Лолита Милявская утверждает, что она гражданка РФ, а паспорта Украины у нее нет. Тем не менее, двойное гражданство у артистки имеется.
Лолита Милявская, попавшая в санкционный список Украины, утверждает, что паспорта этой страны у нее нет.
Лолита - гражданка России и Израиля. Израильский паспорт артистка получила по месту захоронения отца, которого выгнали из Украины в 1978 году.
По какой причине украинские власти приписывают Милявской гражданство "незалежнай", остается под вопросом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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