Топурия сообщила, как ее дочь общается с отчимом
Исполнительница Кети Топурия рассказала, как ее дочь контактирует со своим отчимом.
Кети Топурия стала гостьей Ютуб-шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа", где певица рассказала о своей семье.
Топурия рассказала о характере своей дочки и о том, какие сложности возникли при общении ребенка с отчимом, бизнесменом Львом Деньговым.
Исполнительница вспомнила, что на первых порах девочка не реагировала на замечания "новоиспеченного" отца, заявляя, что "как мама скажет, так и буду делать".
К счастью, супруг артистки оказался мудрым и выдержанным человеком, благодаря чему новые родственники поладили.
Дочь все же не перестала скучать по родному отцу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Максакова осудила Гагарину за исполнение песни Пугачевой «Любовь, похожая на сон» в рамках новогоднего шоу
Мария Максакова осудила свою коллегу Полину Гагарину за то, что та "имела наглость" исполнять композицию Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" в эфире одного из новогодних концертов.Подробнее...
-