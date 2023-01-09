Топурия сообщила, как ее дочь общается с отчимом

Исполнительница Кети Топурия рассказала, как ее дочь контактирует со своим отчимом.

Кети Топурия стала гостьей Ютуб-шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа", где певица рассказала о своей семье.

Топурия рассказала о характере своей дочки и о том, какие сложности возникли при общении ребенка с отчимом, бизнесменом Львом Деньговым.

Исполнительница вспомнила, что на первых порах девочка не реагировала на замечания "новоиспеченного" отца, заявляя, что "как мама скажет, так и буду делать".

К счастью, супруг артистки оказался мудрым и выдержанным человеком, благодаря чему новые родственники поладили.

Дочь все же не перестала скучать по родному отцу.